رئيس "الأقصر الأزهرية" يشهد ختام اختبارات محفظى القرآن الكريم برواق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات اليوم الختامي لإختبارات محفظي القرآن الكريم برواق الأقصر، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي ضوء توجيهات فضيلته باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.

ويقول رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه شهدت منطقة الأقصر الأزهرية على مدار الـ3 أيام الماضية، وذلك من يوم الثلاثاء 9 أغسطس وحتى يوم 11 أغسطس، حيث عقدت لجان إختبارات المحفظين المرشحين للعمل بالرواق الأزهري الجامع الأزهر الشريف بمقر معهد الحرمين بمحافظة الأقصر، حيث أجريت اختبارات المحفظين المتقدمين من المحافظات التالية:- (الأقصر ، وقنا ، والبحر الأحمر ، وأسوان) وذلك على مدار الأيام الثلاثة السابقة.

وأوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه تم تشكيل لجنة الاختبارات من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر، أن اختبارات القرآن الكريم بالرواق الأزهري تتم بتقنية الإختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وتم إجراء فعاليات اختبارات محفظي القرآن الكريم برواق الأقصر، بإعتماد من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة الدكتور هاني عوده عواد، مدير عام الجامع الأزهر، وتحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادى وكيل المواد الثقافية ومدير عام رعاية الطلاب، وأحمد دسوقى محمد أبوزيد مدير إدارة الرواق بمحافظة الأقصر، وبحضور السادة مدراء المراحل التعليمية.



إختبارات محفظى القرآن الكريم برواق الأقصر



ختام إختبارات محفظى القرآن الكريم برواق الأقصر



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يشهد ختام إختبارات محفظى القرآن



متابعة إختبارات محفظى القرآن الكريم برواق الأقصر