رئيس اقتصادية قناة السويس يعزى أهالى ضحايا كنيسة المنيرة

تقدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجميع العاملين بالهيئة ومناطقها وموانئها التابعة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة، الذى وقع اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
رئيس اقتصادية قناة السويس يعزى أهالى ضحايا كنيسة المنيرةالأحد، 14 أغسطس 2022 06:51 م
حريق الكنيسة
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