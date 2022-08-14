اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اقتصادية قناة السويس يعزى أهالى ضحايا كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:51 م
رئيس اقتصادية قناة السويس يعزى أهالى ضحايا كنيسة المنيرة حريق الكنيسة
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجميع العاملين بالهيئة ومناطقها وموانئها التابعة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة، الذى وقع اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
 

كنيسة ابو سيفين

امبابة

حادث الكنيسة

قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

النائب العام يعاين موقع حريق كنيسة أبو سيفين.. ويؤكد: جميع الضحايا توفوا نتيجة اختناق.. ويكشف: خلل كهربائى وتسبب فى 41 حالة وفاة و16 مصابا حتى الآن.. ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة للمتوفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:34 م

بتوجيهات الرئيس السيسي.. الهيئة الهندسية تتولى ترميم وإصلاح كنيسة إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:28 م

النائب العام يعاين موقع حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:16 م

بث مباشر لأداء صلاة الجنازة على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة