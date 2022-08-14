رئيسا مياه الشرب ومجلس المنشأة بسوهاج يتفقدان مشروعى صرف صحى السماكين وأولاد حمزة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وفريدة سلام رئيس مجلس ومدينة المنشأة مشروع صرف صحى السماكين الممول من البنك الدولى للتنمية المحلية بقيمة 33.2 مليون جنيه والذى بدأ العمل به أغسطس الجارى، وتنتهى الأعمال خلال ثمانية أشهر ويضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 49 لتر لكل ثانية ويخدم منطقة السماكين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج ورئيس مركز ومدينة المنشأة محطة الرفع الرئيسية رقم 3 بأولاد حمزة والتى تأتى ضمن أعمال مشروع صرف صحى المنشأة وأولاد حمزة والجارى تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث يضم المشروع محطة معالجة صرف صحى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل وعدد محطتى رفع رئيسية و4 محطات رفع فرعية وشبكات انحدار وخطوط طرد.

كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذه ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 33 قرية حيث يبلغ اجمالى عدد الوصلات المنزلية الجارى تنفيذها 51801 وصلة منزلية بمركز ومدينة المنشاة.

واكد رئيس مياه سوهاج خلال تلك الزيارات على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها وفقاً للتوقيتات المحددة لكل مشروع مع الالتزام بجودة الاعمال طبقا للمواصفات القياسية للتنفيذ.



رئيس شركة المياه يتفقد مشروع الصرف الصحى بالسماكين



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رئيس شركة المياه يتفقد مشروع الصرف الصحى بالسماكين