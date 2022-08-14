"دلتا تراست" والمصرية للاتصالات تحتفلان بإطلاق التوقيع الإلكترونى.. فيديو

تم الاحتفال بتوقيع مراسم إطلاق خدمات دلتا تراست، فى حفل شهده وزير الاتصالات عمرو طلعت، وذلك لتوقيع اتفاقية التوقيع الإلكترونى بين شركة الدلتا والشركة المصرية للاتصالات، لإطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى.

أكد مهندس عمرو محفوظ رئيس ايتيدا، أنه مع خدمات التحول الرقمى يحدث الطلب على التوقيع الإلكترونى وهناك مشاريع تتطلبه وكانت البنية التحتية حاضرة والأشخاص متوفرون وجاهزون للمشروع.

وقال اللواء حازم سعفان نائب رئيس شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية والعضو المنتدب لها، أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك عديدة مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مشروعات متعددة فى مجال التحول الرقمى، لافتا أننا نحتفل اليوم بإطلاق أول مشروع للتوقيع الإلكترونى وإتاحته من خلال مراكز شركة وى المنتشرة فى كل مكان.

من جانبه قال مهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، تعد خدمات التوقيع الإلكترونى حجم الزاوية للانطلاق، نحو بناء مصر الرقمية وتقديم مزيد من الخدمات وإتاحتها بطرق ميسرة للأفراد أو المؤسسات تماشيا مع رؤية مصر 20-30 وبناء مجتمع رقمى.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه حين تتنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ستنقل باستخدام التوقيع الإلكترونى وسيتم ممارستها، بجانب التعاون مع وزارة المالية لتطبيق الفاتورة الالكترونية وتعتمد على منظومة التوقيع الإلكترونى أيضا.