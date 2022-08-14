دبلوماسى روسى: قد يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأن استعادة اتفاق إيران النووى الأسبوع المقبل

وأضاف أوليانوف في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية أوردتها اليوم الأحد، " في حالة حدوث تطور موات للأحداث، قد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، ومع ذلك، من الممكن أن تتفق جميع الدول المشاركة في محادثات فيينا مع نسخة النص التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس، ولكن إذا كانت هناك تعديلات، وظهرت اعتراضات فسيكون من الصعب توقع وجود تطورات أخرى الآن، ويتعين علينا أن ننتظر الأسبوع المقبل ".

وقال إن منسقي الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على النص المطروح الآن، موضحا أن هذا ليس نصا للاتحاد الأوروبي، ولكنه النص الذي طوره جميع المشاركين في المحادثات التي كانت جارية منذ أبريل الماضي وباعتبارهم منسقون، قد يعرض ممثلو الاتحاد الأوروبي خيارات لحل وسط، وهو ما فعلوه، وفي الواقع وافقت الولايات المتحدة على ما يبدو، في حين أن إيران لم تحدد بعد موقفها من النص ولهذا السبب لن أفكر في القضايا التي قد لا تزال تواجه طهران".