ختام فعاليات برنامج دعم وتمكين ذوي القدرات ببنى سويف تحت شعار "اتكلم إشارة"

بنى سويف- هانى فتحى

اختتمت فعاليات البرنامج القومي، الذي نفذته إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ، تحت شعار "اتكلم إشارة"، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك في الفترة من 1 يونية 2022 حتى 13 أغسطس الجاري بمركز شباب صلاح سالم بمدينة بني سويف ونادي بوش الرياضى بمدينة ناصر.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن البرنامج استهدف تقديم الدعم لذوي الهمم وتضمن تنفيذ حزمة من البرامج التثقيفية والتنمية البشرية وبعض الأنشطة الترفيهية للطلائع الصم ، بجانب تدريبهم و تعليمهم القراءة والكتابة ، علاوة على دمج الطلائع الصم مع غيرهم أثناء عقد وتنظيم ورش العمل والحصص التعليمية وذلك لسهولة التعامل مع بعضهم البعض والتواصل فيما بينهم.

شهدت ختام فعاليات البرنامج حضور كل من، علي حسن مدير إدارة الطلائع بالمديرية، والأخصائيين بإدارة الطلائع، وسعيد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة مركز شباب صلاح سالم، وأحمد فتحي مدير المركز وحضور الطلائع الصم من مركز شباب صلاح سالم ونادي بوش الرياضي.



فعاليات البرنامح القومي لدعم وتمكين ذوي القدرات (1)



فعاليات البرنامح القومي لدعم وتمكين ذوي القدرات (2)



فعاليات البرنامح القومي لدعم وتمكين ذوي القدرات (3)