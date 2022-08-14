حملات تموينية مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق

دمياط معتز الشربينى

أعلن المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، أنه فى إطار الإشراف على موسم الأوكازيون الصيفى تم ضبط عدد 5 محاضر لعمل أوكازيون وهمي وبدون تصريح، قد بلغ عدد المحلات المشتركة وتم التصريح لها 15 محل قطاع خاص، 3 محلات قطاع عام.

وفى إطار الإشراف على المخابز تم ضبط محضر تصرف فى عدد 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز بدمياط الجديدة ،كما تم ضبط مخبز سياحى يستخدم دقيق بلدى مدعم ويعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 2 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو على ذمة المحضر وتحت تصرف النيابة العامة .

كما تم تحرير عدد 10 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بنطاق مدينة دمياط الجديدة ومدينة الروضة ، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى للسكر الحر والأرز، 18 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 9 محضر عدم حمل شهادة صحية بإجمالى عدد 47 محضرا.