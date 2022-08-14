جولات مفاجئة على مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية مفاجئة برفقة فريق من إدارة فرع الهيئة وذلك للمرور على مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، لمتابعة خدمة المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وعقد لقاءات معهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لديهم بالمستشفى.

وتم خلال الجولة المفاجئة لقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التأكد من جودة وسلاسة الخدمة المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث شمل المرور الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومقابلة الفرق الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم لهم، ومقابلة المنتفعين وذويهم لسماع واستقصاء آرائهم نحو تقديم خدمة أفضل.

واختتم مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، زيارته بعقد إجتماع موسع مع قيادات وأعضاء فرع الهيئة وقيادات المستشفى، وذلك لمناقشة التحديات التى تؤثر على تقديم الخدمة ورضاء المنتفع والعمل على حلها بشكل رسمى، كما قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمستشفى على ما تم لمسه من مجهود مضنى لصالح المنتفع.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، نجح قسم جراحة القلب والصدر فى إنقاذ طفلين أحدهما عمره ثلاث سنوات والآخر سنة ونصف يعانيان من وجود ارتشاح بلوري صديدى وانكماش بالرئة اليمنى مع وجود خراج بالرئة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفي، أنه بعد انتهاء عملها كمستشفى مخصصة لعزل حالات كورونا، بدأت مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر فى تحقيق نجاحات في مجال طب الأطفال التخصصي، حيث تم دخول طفلين إلى رعاية الأطفال بالمستشفى وهم فى حالة حرجة من حيث صعوبة شديدة في التنفس وسعال شديد وارتفاع فى درجة الحرارة وضعف ووهن عام، وذلك نتيجة وجود ارتشاح بلوري صديدى وانكماش بالرئة اليمنى مع وجود خراج بالرئة.



جولة مفاجئة على مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات



قيادات الرعاية الصحية بالأقصر فى جولة مفاجئة على مستشفى الأطفال



لقاء مع قيادات مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات