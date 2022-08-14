اليوم السابع
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جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:22 ص
جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط عدد (5) قضايا.

فى مجال المخالفات المرورية، ضبط عدد (867) مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال الأمن العام، ضبط عدد (24) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، ضبط عدد (9) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ عدد (183) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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