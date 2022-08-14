جنايات سوهاج تقضي بالسجن المؤبد على عامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم"م.أ" عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه""ع.م" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الامن بلاغا باصابة المجنى عليه بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الاجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات بينهما فقام باطلاق النار عليه من سلاح نارى مما أدى لاصابته.

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.