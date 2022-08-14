جمارك الطرود بقرية البضائع بمطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمودة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوالص شحن رقم cp003731052kE بوزن 9.785 ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003939035kE بوزن 7.195 كيلو جرام ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003731070kE بوزن 28.620 كيلو جرام ترانزيت من نيروبى بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا.

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصرى قام بتكليف سالى أحمد فرحات مأمور الحركة بفتح الطرود فتبين وجود أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت بأن الأعشاب هى لمخدر القات.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 21 و22 و23 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.