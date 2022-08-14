جفاف "جاردا" أكبر بحيرة في إيطاليا بسبب تغيير المناخ .. صور

فاطمة شوقى

تعانى إيطاليا من أسوأ موجة جفاف خلال الـ70 عاما، حيث أدى أسوأ جفاف شهدته البلاد منذ عقود إلى خفض "جاردا"، أكبر بحيرة في إيطاليا، ويصل منسوب المياه إلى أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخها، ووجد السياح الذين يتدفقون على البحيرة الشمالية لبدء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الصيف في إيطاليا، منظرًا طبيعيًا مختلفًا تمامًا عن السنوات السابقة.



الجفاف فى ايطاليا

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الصخور التي توجد في قاع البحيرة بدأت في الظهور، وقالت السائحة "بياتريس ماسي" وهي تجلس على الصخور: "لقد أتينا العام الماضي ، وقد أحببنا ذلك ، وعدنا هذا العام". "وجدنا أن المناظر الطبيعية قد تغيرت كثيرًا، لقد فوجئنا قليلاً عندما وصلنا إلى هناك لأننا كنا نسير بشكل معتاد ، ولم يكن الماء موجودًا لم يشهد شمال إيطاليا هطول أمطار غزيرة منذ شهور ، وانخفض تساقط الثلوج هذا العام بنسبة 70 % ، مما أدى إلى جفاف الأنهار الرئيسية مثل نهر بو ، الذي يتدفق عبر قلب إيطاليا الزراعي والصناعى.

وتعاني العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا وبريطانيا، من الجفاف هذا الصيف الذي أضر بالمزارعين والشاحنين ودفع السلطات إلى تقييد استخدام المياه.



بحيرة فى ايطاليا

وتسبب الجفاف في نهر بو ، أطول نهر في إيطاليا ، في خسائر بمليارات اليورو للمزارعين الذين يعتمدون عليه عادة لري الحقول وحقول الأرز.

وقال عمدة جاردا دافيد بيدنيلي إنه يجب أن يتم حماية الزراعة والسياحة، وأكد أن الموسم السياحي كان أفضل مما كان متوقعا ، على الرغم من الإلغاءات ، خاصة من قبل السياح الألمان ، خلال موجة الحر أواخر يوليو.



صخور

وكتب بندينيلي على فيسبوك: "الجفاف حقيقة يجب أن نواجهها هذا العام ، لكن الموسم السياحي ليس في خطر".