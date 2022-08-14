جامعة بني سويف تحصد المركز الثاني في الدورة التجارية الـ 35 لجوالي الجامعات المصرية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول عشيرة جوالة الجامعة على المركز الثاني في الدورة التجارية الـ 35 لجوالي الجامعات المصرية تحت شعار( انتماء- تواصل- سلام)، والمقامة بجامعة حلوان بمشاركة 700 طالب و طالبة من مختلف كليات التجارة بالجامعات المصرية، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معاذ الشاهد منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلاب المشاركين بمناسبة حصولهم على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، مؤكداً على أهمية الدورة في صقل مهارات وقدرات الشباب ليكونوا قوة اجتماعية وثقافية، وتمكنهم من مناقشة أهم القضايا القومية والمحلية والعالمية المحيطة بهم، مع عدد من المفكرين والخبراء والمثقفين والإعلاميين.

مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية اهتماما كبيرا بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، ولا تدخر جهدا وتعمل على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبنائها الطلاب على المنافسة والفوز في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

يذكر أن الدورة التجارية قد تضمنت مسابقات ترفيهية وكرنفال وورش فنية وندوة عن رسالة الشباب لقمة المناخ وأخرى عن دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، ورحلة لأكاديمية ناصر، ورحلة بحث ودراسة للعاصمة الإدارية.