جامعة السادات تدشن مشروعا تنمويا للريف المصري بقرية "منشية دملو" في قويسنا

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت اليوم، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروع تنموى متكامل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "منشية دملو"مركز قويسنا، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر والقائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئة.

وأوضح الدكتور خالد جعفر، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر، إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنمويةو القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأكد منير مدير عام المشروعات البيئيه، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية .

وفى السياق ذاته عقدت العديد من الندوات التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومى للمرأة تناولت العديد من الموضوعات ومن أهمها "ندوة عن التغذية السليمة والحفاظ على الوزن المثالى حاضر فيها الدكتور محمد منير سليمة دكتوراة فى التغذية وعلوم الأطعمة، تناول فيها أنواع الأغذية التي تحافظ على الوزن المثالي ، والأغذية المطلوبة في تنسيق القوام، والأغذية التى يجب الإبتعاد عنها، وندوة عن ترشيد إستهلاك الطاقة (كهرباء - مياه) حاضر بالندوة المستشار الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة عبد الخالق الخولى، وندوة عن طرق حفظ اللحوم، وطرق طهيها بطرق علمية سليمة حاضر بالندوة الدكتورة سهام حمدى رئيس قسم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 718 حالة، منها عظام 98 حالة، وباطنة 77 حالة، وجلدية 87 ،ندوات توعوية 456 مستفيد .



جامعة مدينة السادات تدشن مشروع تنموى لتنمية الريف المصري (4)



جامعة مدينة السادات تدشن مشروع تنموى لتنمية الريف المصري (1)

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة