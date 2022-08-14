جامعة أسيوط تطلق نسخة جديدة من معسكر "إعداد القادة" بمشاركة 200 طالب.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط من انطلاق وقائع معسكر جديد من معسكرات " إعداد القادة " والذى تنظمه إدارة إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر وأسرة بصمة المركزية وذلك فى إطار دور الجامعة فى بناء وعى الطالب الجامعى وثقل شخصيته وتنميتها فكرياً وثقافياً.

وشهد افتتاح المعسكر حضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد الرحيم مستشار إعداد القادة ، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة ، وعبد الرحمن رشاد رئيس إتحاد طلاب الجامعة ، ونائبه الطالبة زينب أشرف وبحضور كذلك لفيف أخصائى رعاية الشباب ونحو 20 طالب وطالبة من المشاركين فى البرنامج .

وخلال كلمته أكد الدكتور عبد المولى على أهمية المعسكر والذى ينطلق فى نسخته العاشرة ويُعد أحد الفاعليات الهامة الذى ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب والذى يتضمن عدد من الفاعليات المتعددة والتى تشمل المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية وعدد من المحاضرات الهامة التى تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وإلى شغل شخصية الطالب وبناء وعيه والتلى تشمل حقوق وواجبات الطالب الجامعى، والتواصل الأسرى، والمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية، والشمول المالى، ومهارات العرض والإلقاء وكيف تكون قائد ناجحاً، ومصر وتحديات الأمن والتنمية وكذلك موضوعات تناول الاتحادات الطلابية الطريق إلى القيادة، وريادة الأعمال وفن الإتيكيت.

وصرح الدكتور أحمد شريت أن المعسكر ممتد من الفترة 13 أغسطس إلى 17 أغسطس الجارى بمشاركة 200 طالب وطالبة يعقبه دورة جديدة فى الفترة من 20 إلى 24 أغسطس بمشاركة أيضا 200 طالب وطالبة آخرين وبمشاركة نخبة من المحاضرين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الطلابى.



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انطلاق معسكر إعداد القادة (3)



انطلاق معسكر إعداد القادة (4)



انطلاق معسكر إعداد القادة (5)



انطلاق معسكر إعداد القادة (6)



انطلاق معسكر إعداد القادة (7)