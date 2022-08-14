تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على برنامج الترجمة الفورية والتحريرية بآداب حلوان

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت كلية الآداب ب جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية.

ويتم تقديم البرنامج تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وإدارة الدكتورة مها سمير منسق البرنامج حيث يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

2- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس.

3-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي).

4 - امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

5 - يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

6- يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

7-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.