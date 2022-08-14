وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ، فقد أصدر رشاد العليمي القرار رقم 27 لسنة 2022، والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى إلى رتبة لواء.



وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من القرار قضت بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالنشرات العسكرية.