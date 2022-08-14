تعرف على شروط التحويل إلى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، شروط التحويل اليها للعام الجامعى 2022-2023.

أولا: شروط التحويل الى قسم الحوسبة وعلوم البيانات (البرنامج العام) للعام الجامعى 2022 - 2023

أن يتقدم الطالب بطلب للتحويل مرفق به صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من محافظة الأسكندرية .

أن يكون التحويل من كلية مناظرة فى نفس القطاع

أن يكون حاصل على CGPA = 3 كحد أدنى.

أن يكون الطالب ناجح ومنقول للمستوى الثانى بالكلية المحول منها.

ثانيا: شروط التحويل إلى البرامج المتخصصة للعام الجامعى 2022 - 2023

أن يتقدم الطالب بطلب تحويل للكلية بداية من أول شهر يوليو لعام 2022.

أن يجتاز المقابلة الشخصية المنعقدة من اللجنة المشكلة من إدارة الكلية.

أن يكون ناجح ومنقول للمستوى الثانى.

أن يرفق بالطلب صورة من:

1. شهادة الثانوية العامة

2. بيان حالة من الكلية المحول منها.

3. محتوى علمى بالمواد التى درسها بالكلية المحول منها

4. ما يثبت محل إقامته بالأسكندرية )قابل للتفاوض وأخذ الرأى(.

5. صورة شخصية وصورة البطاقة الشخصية.