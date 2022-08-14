تعرف على جدول أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022

كتبت ــ منال العيسوى

حددت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عددا من فعاليات وجلسات المؤتمر، ووضعت جدولا يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

وخصصت مصر عددا من الأيام للمناقشات خلال الأحداث الجانبية وحلقات النقاش وموائد مستديرة والأحداث رفيعة المستوى، بهدف استكمال عملية المفاوضات الرسمية، من أجل زيادة التفاهم بين أصحاب المصلحة، وتحقيق التنفيذ السريع لاتفاق باريس.

وشملت هذه الأيام عددا من الموضوعات منها:

1- يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر .

2- يوم البحث العلمي 10 نوفمبر.

3- يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر.

4- يوم التكيف مع الزراعة 12 نوفمبر.

5- يوم المياه 14 نوفمبر.

6- يوم الطاقة 15 نوفمبر.

7- يوم التنوع البيولوجي 16 نوفمبر.

8- يوم الحلول الممكنة 17 نوفمبر.

9- يوم النوع الاجتماعي .