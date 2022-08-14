اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على جدول أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:00 ص
تعرف على جدول أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 وزارة البيئة
كتبت ــ منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18  نوفمبر عددا من فعاليات وجلسات المؤتمر، ووضعت جدولا يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ.
 
وخصصت مصر عددا من الأيام  للمناقشات خلال الأحداث الجانبية وحلقات النقاش وموائد مستديرة والأحداث رفيعة المستوى، بهدف استكمال عملية المفاوضات الرسمية، من أجل زيادة التفاهم بين أصحاب المصلحة، وتحقيق التنفيذ السريع لاتفاق باريس.
 
وشملت هذه الأيام عددا من الموضوعات منها: 
 
1-   يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر .
 
2-    يوم البحث العلمي 10 نوفمبر.
 
3-   يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر.
 
4-   يوم التكيف مع الزراعة 12 نوفمبر.
 
5-    يوم المياه 14 نوفمبر.
 
6-   يوم الطاقة 15 نوفمبر.
 
7-   يوم التنوع البيولوجي 16 نوفمبر.
 
8-  يوم الحلول الممكنة 17 نوفمبر.
 
9-  يوم النوع الاجتماعي .

البيئة

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

الطاقة

الزراعة

الشباب



الموضوعات المتعلقة

الهجرة الدولية: تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الصراع والنزاع على الموارد بالصومال

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:59 م

الديمقراطيون يستعدون لتمرير قانون هام يتعلق بمكافحة تغيير المناخ والضرائب والرعاية الصحية.. التشريع يشمل إنفاق 390 مليار دولار على المبادرات الخضراء والطاقة.. والخطوة دفعة لحزب الرئيس قبل الانتخابات النصفية

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:00 ص

الاتحاد الإقليمى لجمعيات الشرقية يطلق حوار الأسرة المصرية لبحث تغيرات المناخ

السبت، 06 أغسطس 2022 05:19 م

تغير المناخ السبب.. اكتشاف حطام طائرة يعود لعام 1968 على نهر جليدى فى سويسرا

السبت، 06 أغسطس 2022 03:33 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة