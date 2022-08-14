تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة.