تحرير 8 محاضر إشغال خلال حملة بكورنيش مدينة المنيا.. صور

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، حملاتها المُكثفة لإزالة المخلفات والتعديات والإشغالات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

وفى هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الاشغالات داخل وخارج كورنيش النيل بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغالات بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتمشيط الطرق الرئيسية ورفع الإشغالات بمختلف أنواعها عن الأرصفة وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري بالمدينة .

وفى مركز مغاغة ، نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع كافة التعديات علي الطريق العام وجانبي الشوارع وإزالة جميع العوائق الموجودة علي الطريق حيث استهدفت الحملة رفع إشغالات المحلات التجارية و تهذيب إشغالات الباعة الجائلين بمدخل شارع طه حسين و شارع السلام القبلي و ميدان المحطة و شارع عبد العظيم الغربي وذلك ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالشكل العام للمدينة ورفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .