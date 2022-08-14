تحرير 662 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 662 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها العقيد محمد غيته رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 662 مخالفة مرورية، بينها 244 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و367 مخالفة متنوعة، وضبط 3 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و2 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و39 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 1950 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 9 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.