بسبب أزمة قلبية حادة.. وفاة طبيب مقيم أثناء العمل في مستشفى بنها الجامعي

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، وفاة الدكتور نبيل عادل الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة والأوعية الدموية بالمستشفى، إثر إصابته اليوم بأزمة قلبية حادة، قبيل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة لمريضة خلال نوبتجية العمل الخاص به، حيث أمضى ليلة أمس في إجراء جراحات القائمة الجراحية الخاصة بها، كان يستعد لاستكمال عمله اليوم، حتى وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة.

وكشفت مستشفى بنها الجامعي، في بيان لها، أن الطبيب الراحل أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل بالمستشفى، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بمراسم الدفن والتشييع، إذ جرى نقل الجثمان للكنيسة لإجراء القداس الإلهي على روحه، وسط انهيار زوجته وأسرته، إذ أنه متزوج حديثًا، ولم يرزق بأطفال.

ونعت المستشفى، الفقيد موضحة أنه كان من خيرة أطباء المستشفى، وأن المنية أتت خلال قيامه بواجباته وعمله تجاه إنقاذ المرضى، إذ هاجمته آلام الأزمة ولقى مصرعه في الحال، موجهين العزاء لأسرته وعائلته، ومحبيه وذويه وزملائه بالقسم في مصابهم الأليم، داعين الله أن يتغمده بالرحمة، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ومن ناحيته نعى الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الدكتور نبيل عادل، متقدما بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور نبيل عادل الخلوق المحترم، الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفيات بنها الجامعية، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، ومراسم التشييع لجثمان الفقيد، مشيرًا إلى أن الراحل كان يتفانى في عمله، وأنه كان في نوبتجية أجرى خلالها عددًا من الجراحات خلال الشيفت المسائي أمس، وكان يستعد لاستكمال قائمة الجراحات الخاصة بالحالات المرضية في القسم، والبداية كانت بجراحة لمريضة، لكنه تعرض لأزمة قلبية، وتوفى في الحال.



الدكتور نبيل عادل



الطبيب نبيل عادل وزوجته



صورة من حفل زفاف الطبيب نبيل عادل