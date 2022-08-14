بدء أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد شرق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة بدء أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحى بمنطقة الطود البلد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

ورافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته لمتابعة العمل فى الصرف الصحى، كل من المهندس يحيى عبد البارى مدير عام آثار الطود، والمهندس وائل حجاجى حلمى مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، حيث تمت متابعة العمل لتنفيذ أولى حفر خطوط الانحدار الفرعية قطر 200 ملم خط فرعى بمنطقة الطود البلد بمدينة الطود، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرار رقم 150 لسنة 2022 على مساحة 19 فدان، والمستخدمة فى إقامة محطة معالجة صرف صحى الطود بناحية العديسات بحرى، والتى يتم تجميع المياه بها من محطات نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة ومحطة نجع العمدة بمدينة الطود.

وفى نفس السياق طرحت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، عدد 13 مدرسة على مستوى محافظة الأقصر ما بين إحلال جزئى وإحلال كلى وتوسع منهم 7 مدارس بمركز ومدينة الطود، حيث تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجارى تنفيذها لصيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بمدينة الطود.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود فراج ممثل الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم بدء العمل فى تنفيذ صيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة فى نهاية شهر أغسطس المقبل.



الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد شرق الأقصر



بدء أولي أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد بالأقصر



بدء أولي أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد