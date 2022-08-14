بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية صباح اليوم بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، وهم:
الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.
الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.
الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمى.
السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.
الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.
الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.
الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.
الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.
الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.
اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.
الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.
أحمد-عيسي-طه-وزير-السياحة-والأثار
الدكتورة-سها-سمير-وزيرة-الهجرة
الدكتور-رضا-حجازي-وزير-التربية-والتعليم
الدكتور-محمد-أيمن-عاشور-وزير-التعليم-العالي
الدكتور-هاني-سويلم-وزير-الموارد-المائية
اللواء-محمد-صلاح-الدين-وزير-الانتاج-الحربي
المهندس-أحمد-سمير-صالح-وزير-الصناعة
حسن-شحاته-وزير-القوي-العاملة
خالد-عبد-الغفار-وزير-الصحة
محمد-عباس-حلمي-وزير-الطيران-المدني
محمود-كمال-وزير-قطاع-الاعمال
نيفين-الكيلاني-وزيرة-الثقافة
هشام-امنه-وزير-التنمية-المحلية
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