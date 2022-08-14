انعقاد الجلسة الأولى لمجلس كلية الصيدلة جامعة سوهاج

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الأولى لمجلس كلية الصيدلة، بحضور الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الرحيم نقيب الصيادلة بسوهاج، والدكتورة منال عبد الجواد مدير عام الصيدلية بالمستشفى الجامعي، والدكتورة ايزيس وهيب مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومشرفي الأقسام، وأمين الكلية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، وأهمها انتخاب عضو اساسى وآخر احتياطى ضمن اللجنة الخماسية لاختيار عميد كلية الصيدلة، والتي تتكون عضوين أحدهما يمثل الكلية والاخر يمثل الجامعة، بالإضافة إلى عضوين من المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة رئيس الجامعة، مشيراً إلى أنه تم طرح ٦ أساتذة من رموز القطاع الصحى للترشح لعضوية اللجنة، وأسفرت نتائج الاقتراع السري لأعضاء مجلس الكلية عن اختيار الدكتور عصام ندا الأستاذ بقسم الجلدية كعضو أساسي، واختيار الدكتورة إيمان المدني الأستاذ بقسم الهستولوجي كعضو احتياطي.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، إلى أنه خلال الاجتماع تم الموافقة على فتح باب الترشح لعدد من الوظائف ومنها، منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، مدير وحدة ضمان الجودة، مدير وحدة القياس والتقويم، ومدير وحدة الأبحاث الطلابية، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً على تشكيل مجلس لقسم الصيدلانيات والصيدلة الاكلينيكية.

كما أوضح القاضي، أنه تم مناقشة الخطة الدراسية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2021/2022، بالبرنامج العام Phasmd، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد تشكيل تدريس الفصل الصيفي لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية والفصل الصيفي فارم دي جينرال، كما تناول الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من الدكتور ممدوح فوزي مسئول جمعية صيدلي المستقبل، والمتعلق بإقامة معسكر تدريبي مع نقابة الصيادلة بعنوان Glow، لمدة 4 أيام في الفترة من 5 حتي 8 سبتمبر القادم، بمشاركة 150 طالب من مختلف كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية.