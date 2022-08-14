انتشال جثمان شاب أسيوطي غرق في مياه مزرعة بكفر الشيخ

انتشل عدد من أهالي كفر الشيخ، جثمان شاب من منفلوط بمحافظة أسيوط، بعد أن غرق في إحدى المزارع السمكية بالقرب من بورصة أسماك الرياض، بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بورود بلاغ من أحد العاملين في مزرعة سمكية بالقرب من بورصة أسماك مركز الرياض، بغرق أحد العاملين داخل إحدى المزارع السمكية؛ لتتم رحلة البحث عن الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، و بمعاونة الأهالي، لمدة استمرت 18 ساعة، قبل أن يتم العثور عليه وانتشاله.

وعقب انتشال الجثمان؛ تبين أنه لشاب يدعى: محمد رمضان يونس علي، 30 سنة، مقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عامل بإحدى المزارع السمكية على طريق بورصة الأسماك في مركز الرياض.

وقال أحد زملائه العاملين بالمزرعة، إن زميله المتوفى انزلقت قدمه في المزرعة السمكية؛ ليغرق فيها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها؛ للتأكد من صحة هذه الرواية من عدمها.

وحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة الرياض، فيما جرى العرض على جهات التحقيق بكفر الشيخ؛ لمباشرة التحقيق في واقعة غرق الشاب، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما أمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان الشاب، عن طريق سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرفها.