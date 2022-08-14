انتداب خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق شقة سكنية بالشيخ زايد

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الجنائي، لكشف ملابسات حريق داخل شقة سكنية داخل كمبوند بالحى الثالث في مدينة الشيخ زايد، وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحريق وكيفية اندلاعه، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.