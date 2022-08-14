المشدد 6 سنوات لفكهانى لاتجاره بالهيروين وحيازة سلاح نارى بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشار أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغنى العنتبلى، ووكيل النيابة محمد حسنى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، لفكهانى لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح نارى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9914 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 1284 لسنة 2022 كلى شمال بنها أن المتهم "سيد ف م"، 31 سنة، فكهانى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازا سلاحا ناريا غير مشتحن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصًا له بحيازته.

وتابع أمر الإحالة أن تقرير المعمل الكيماوى ثبت أن المضبوطات: عبارة عن 56 سلوفانية شفافة بداخل كل لفة متحجرة ومسحوق بيج اللون ثبت أنه جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 205.12 جم، وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن "فرد" بماسورة واحدة مششخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وطلقة واحدة صالحه للاستخدام على السلاح الوارد لاتفاقهما فى العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "سيد ف م" 31 سنة فكهانى، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وبحوزته كمية من تلك المواد المخدرة ومبلغ مالى وسلاح وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.