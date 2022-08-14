المؤبد لموظف وعزله من الوظيفة لاختلاسه "شيك" بـ30 ألف جنيه في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بالحكم المؤبد غيابيا، للمتهم "ا.ال.ع" موظف، ورد مبلغ 30 ألف جنيه، وتغريمه نفس قيمة المبلغ وعزله من الوظيفة، لاتهامه باختلاس أوراق رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1996 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالاستيلاء على شيك بنكي من جهة عمله.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم "أ.ال.ع" كاتب شركة منسوجات، وهي إحدى الشركات المساهمة والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في الاستيلاء على شيك بنكي، بقيمة 30 ألف جنيه، والمملوك لجهة عمله، وقام بصرف قيمة الشيك لنفسه من أحد البنوك ،وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر، وبعرضه على النيابة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.