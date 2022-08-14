الكشف على 485 مواطنا وتحويل 20 مريضا إلى المستشفيات للعلاج ضمن "حياة كريمة"

جنوب سيناء _فايزة مرسال

تواصل مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لخدمة أهالى وديان وقرى والأماكن الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بمحافظة جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

وصرح الدكتور محمد قابل، مدير القوافل العلاجية، إنه خلال القوافل التى تم عقدها بوديان فيران وسهب بأبو رديس قد تم توقيع الكشف الطبى على عدد 290 مواطن، كما تم تحويل عدد 13 مريض إلى مستشفى أبو رديس المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليهم على نفقة الدولة واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية، كما تم الكشف على 195 مواطن وتحويل 7 مرضى ايضا لمستشفى ابو رديس المركزى خلال القافلة الطبية بوادى الطرفة ووادى سعال بمدينة سانت كاترين خلال يومى الجمعة والسبت 12 : 13 اغسطس 2022 .

وتتضمن القوافل تخصصات الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأنف والأذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وسوف يتم عقد قافلة طبية أيام الأربعاء والخميس 17 : 18 أغسطس 2022 بالمركز الطبى بابوزنمية وأيام الجمعة والسبت 19 : 20أغسطس 2022 بوادى مدخل أبو جعدة برأس سدر.