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القطار الكهربائى السريع.. بطول 1985كم ويحتاج 45 مليون متر مكعب بازلت ودولوميت

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:00 ص
القطار الكهربائى السريع.. بطول 1985كم ويحتاج 45 مليون متر مكعب بازلت ودولوميت القطار الكهربائي - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ الدولة أطول سكة حديد للجر الكهربائى والخاصة بالقطار الكهربائى السريع، ونظرا لطول السكة التى تمتد من القاهرة لأبعد نقطة فى أسوان، ويحتاح المشروع ملايين الأطنان من المواد المحجرية والأتربة اللازمة لبناء الجسور الخاصة بالسكة والتى تنفذها الشركات المصرية.
 
النقاط التالية توضح الكميات المستخدمة من المواد المحجرية لبناء جسر السكة الحديد الخاصة بالقطار السريع.
 
1.   تبلغ طول شبكة مسار القطار الكهربائى السريع 1985 كم.
2.   يحتاج المسار لـ 223.5 مليون م3 من الأتربة.
3.   مقرر استخدام 34 مليون م3 من الأساس / الدولوميت.
4.   سيتم استخدام 12.5 مليون م3 من البازلت.
5.   تكسير الحجر الجيرى الناتج عن أعمال الحفر والتفجير لمسار المشروع.
 
 
 

القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي

شبكة القطار الكهربائي

النقل



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