وذكر مكتب التخفيف من مخاطر الكوارث والتعامل معها، حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد، أن من تم إجلاؤهم يتلقون الرعاية اللازمة من قسم الرعاية الاجتماعية، حيث تضررت منازلهم من فيضان مياه نهر "بوتوانون".



وكان تم رصد انهيارات أرضية في عدة مناطق، حيث لا يزال بعض السكان في المناطق الجبلية من مدينة "سيبو" ينتقلون إلى مراكز الإيواء بعد أن تضررت منازلهم إثر الانهيارات الأرضية.