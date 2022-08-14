الضويني يزور مصابي كنيسة الجيزة على رأس وفد من قيادات الأزهر

كتب لؤى على

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، على رأس وفد من قيادات الأزهر، مصابي حادث كنيسة إمبابة، الذين يتلقون العلاج بمستشفى العجوزة، وذلك للاطمئنان على سلامتهم ومؤازرة ذويهم.

وعبر وكيل الأزهر للمصابين عن حزنه الشديد لما أصابهم، ناقلا لهم تمنيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لهم بالشفاء العاجل، والعودة إلى منازلهم وذويهم سالمين معافين، مؤكدا أن هذا الحادث الأليم أحزن المصريين جميعا.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا هذا الحادث الأليم، مؤكدا أنه من واجبنا كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد مسلمين ومسيحيين، أن نُقدّم المواساة ونكون مع إخواننا وشركائنا في الوطن؛ لنكون بجوارهم جنبًا إلى جنب في هذه الظروف.

كما رافق زيارة وكيل الأزهر للمصابين، كل من الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سمير أبو الخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية.