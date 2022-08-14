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"الصحة" تكشف طرق علاج سرطان الكبد بالمجان فى المستشفيات.. التفاصيل

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:00 ص
"الصحة" تكشف طرق علاج سرطان الكبد بالمجان فى المستشفيات.. التفاصيل وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق علاج سرطان الكبد وأنها تقدم برامج للعلاج بالمجان للمرضى في المستشفيات.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، تتضمن طرق العلاج الأدوية الفموية والأشعة التداخلية باستخدام الحقن الكميائى والتدخلات الموضعية باستخدام التدخل الحرارى، والتدخل الجراحى عن طريق الاستئصال أو زراعة الكبد، مضيفة: يمكن للمريض الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان من جهودها لتوعية المواطنين بضرورة الحذر من الأمراض المزمنة من خلال حملات توعوية، بجانب إطلاقها وبشكل يومي عدد من القوافل الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج مجانًا للمواطنين في كل ربوع الجمهورية.
 
طرق علاج سرطان الكبد
طرق علاج سرطان الكبد

 


الصحة

سرطان الكبد

فيروس سى



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