"الصحة" تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة المنيرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصابين فى حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة، خرج 2 منهم، وكان هناك 4 حالات غير مستقرة، انخفضوا إلى حالة واحدة غير مستقرة، وبقية الحالات وضعهم الصحى مستقر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك عدد أكبر من المصابين سيخرجون من المستشفى فى الصباح الباكر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك 12 مصابا بينهم 7 بمستشفى إمبابة العام و5 فى مستشفى العجوزة.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن سيارات الإسعاف التى تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة) وتم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، وتم توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.