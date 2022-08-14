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"الصحة" تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:55 م
"الصحة" تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة المنيرة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصابين فى حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة، خرج 2 منهم، وكان هناك 4 حالات غير مستقرة، انخفضوا إلى حالة واحدة غير مستقرة، وبقية الحالات وضعهم الصحى مستقر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك عدد أكبر من المصابين سيخرجون من المستشفى فى الصباح الباكر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك 12 مصابا بينهم 7 بمستشفى إمبابة العام و5 فى مستشفى العجوزة.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن سيارات الإسعاف التى تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة) وتم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، وتم توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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