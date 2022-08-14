اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 11:54 ص
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السيطرة على حريق بـ3 محلات تجارية و70 نخلة فى أسوان

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:54 ص
السيطرة على حريق بـ3 محلات تجارية و70 نخلة فى أسوان حريق - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت جهود قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، من السيطرة على حريق اندلع فى 3 محلات تجارية بجوار موقف الأقاليم بمدينة إدفو، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة أسوان، إخطاراً من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، يفيد باندلاع حريق بـ3 محلات تجارية بجوار موقف الأقاليم بمدينة إدفو، وتم إخماد النيران دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى تقدير الخسائر المادية.

فى المقابل، ساهمت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى فى إخماد حريق إندلع ببعض زراعات النخيل بقرية فارس، ملك أحد المواطنين بإجمالى 70 نخلة وذلك وسط تدخل مباشر من رجال الحماية المدنية مما أسفر عن السيطرة على هذا الحريق على الوجه الأكمل.

 

 


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