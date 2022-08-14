السجن 6 أشهر لممرضتين وآخر لنشرهم فيديو لنيرة أشرف من داخل المستشفى

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بالحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على ثلاثة من المتهمين فى واقعة تصوير الطالبة نيرة أشرف داخل مشرحة المستشفى ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، وهما اثنين من الممرضات والمتهم الرابع وبراءة المتهمة الثالثة، وكفالة 20 ألف جنيه.

يذكر بأن أمرت النيابة العامة بحبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن فى واقعة تصوير جثمان المجنى عليها «نيرة أشرف» بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجنى عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائى الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير فى هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها فى اليوم التالى على حصولها عليه، دون أن تُفصح أى من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

بينما توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجنى عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعى مستغلات الزخم الإعلامى المثار حول الواقعة، مما تسبب فى تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتم تحديد جلسة اليوم للمحاكمة والتى أصدرت حكمها، فيما أكد أحمد زاهر محامى المتهمة الأولى بأنه سوف يتم دفع الكفالة، والاستئناف على الحكم.