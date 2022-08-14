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الرئيس السيسى يوجه الوزراء الجدد لحسن إدارة أدوات وإمكانيات وزاراتهم

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:06 م
الرئيس السيسى يوجه الوزراء الجدد لحسن إدارة أدوات وإمكانيات وزاراتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.
 
وشدد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك إدراكاً للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.
 
ووجه الرئيس الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقعًا ومردودًا ملموسًا.

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