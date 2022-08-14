اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:49 م
الرئيس السيسى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف) الرئيس السيسى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة (إنفوجراف)

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وأكد الرئيس السيسى خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وسبق أن كتب الرئيس السيسى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى "أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".

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الرئيس السيسى

البابا تواضروس

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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