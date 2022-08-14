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الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد موقع كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:45 م
الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد موقع كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، كنيسة أبى سيفين بإمبابة.
 
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمستشفيات الاى يتواجد بها مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حريق كنيسة ك

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مصطفي مدبولي

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

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ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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