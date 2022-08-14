اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: توقف 3 توربينات بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب القصف الأوكرانى

الأحد، 14 أغسطس 2022 08:35 ص
الدفاع الروسية: توقف 3 توربينات بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب القصف الأوكرانى الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني المتواصل والمنتظم على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تسبب بإيقاف عمل ثلاثة توربينات بالمحطة.

وأوضحت الدفاع الروسية ـ في بيان حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية (هيمارس)؛ ما تسبب بإيقاف عمل ثلاثة من التوربينات الستة في محطة الطاقة الكهرومائية، وجعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه، قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهو ما سيؤثر سلبا على منظومة توريد الطاقة الكهربائية بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة حاليا لسلطات كييف، مؤكدة أن الخلل في عمل المنظومة الكهربائية الموحدة قد يؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في المنطقة كلها.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة