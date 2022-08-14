الداخلية تضبط 1603 قضايا تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1603 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات (2٫250 طن "دقيق أبيض").

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 427 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (103٫890 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – لحوم - أعلاف " - 9700 قرص أدوية – 4000 عبوة "شعرية سريعة التحضير" – 1605 عبوة سجائر).

وضبط 732 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –162 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 130 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 80 قضايا توقف عن الإنتاج – 160 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (8 طن دقيق بلدى مدعم – 6510 رغيف بلدى مدعم) وضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15805) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى، وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (15 طن أقماح محلية)، وضبط قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (5٫400) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ، المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت (203 قطعة "45 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 60ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.