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الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:39 م
الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة حريق كنيسة أبو سيفين
كتب: محمود عبد الراضى

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تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.
 
أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.
 
ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (7)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (7)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (1)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (1)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (2)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (2)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (3)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (3)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (4)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (4)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (5)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (5)

إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (6)
إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة (6)

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

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