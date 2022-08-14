وأضافت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية- أن "واشنطن تستخدم الآخرين لتجسيد فكرتها [إضافة روسيا إلى هذه القائمة".



وشددت على أن الغرب فشل في عزل روسيا، حيث فشل في إلغاء الثقافة والتاريخ الروسيين، قائلة "العالم لم يأبه لكل ما تقوله واشنطن. لقد عزل الغرب نفسه عن بلدنا ثم أطلق الخطة البديلة لإلحاق الأذى حيثما أمكن، في الغالب بالوكالة".



وأشارت إلى أن موسكو أوضحت لواشنطن بوضوح العواقب التي قد تترتب على هذه الخطوة (إدراج روسيا كدولة راعية للإرهاب).



وتبنى برلمان لاتفيا الخميس الماضي بيانا يعترف بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا إرهاب ويعلن روسيا دولة راعية للإرهاب.. بصرف النظر عن ذلك، دعا المشرعون في لاتفيا دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتعليقًا على هذا البيان، قالت زاخاروفا إن خطوات لاتفيا متجذرة في كراهية الأجانب ولا أساس لها.



كما دعت أوكرانيا الولايات المتحدة إلى إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.