اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:26 م
الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية بضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع ظهر الأحد في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان صحفى تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

حريق كنيسة كنيسة أبو سيفين

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



الموضوعات المتعلقة

عزيمة فى وسط النار.. إيمان وشجن فى عيون أبطال ومصابى رجال إطفاء كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:05 م

الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:00 م

الداخلية: خلل كهربائي وراء حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:00 م

الرئيس السيسى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:49 م

الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة