"الحج والعمرة": يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم أقل من 5 أعوام دون تصريح

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن السماح للأطفال بكافة الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين، وقالت الوزارة: يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم، والتأكد من حجز التصريح المناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق "اعتمرنا" في حال الرغبة باصطحابهم. وفق"عكاظ".

وأضافت، أما الأطفال أقل من 5 سنوات فبإمكان ذويهم المعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنجن أداء فريضة العمرة بلا قيود.

ومن جهة ثانية، كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنجن أداء فريضة العمرة بلا قيود.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، كما أوضحت الوزارة أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".