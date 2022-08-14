الجيش ‏الصومالي ‏يحبط مخططات إرهابية لمليشيات "الشباب"

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نجحت قوات الكوماندوز الصومالية "دنب" في إزالة وتفجير 7 الغام أرضية زرعتها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بضواحي مدينة كيسمايو ‏الصومالية ‏بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية

جاء ذلك في عملية عسكرية مخصصة نفذها اللواء الـ5 للجيش الوطني ‏الصومالي لإزالة الألغام الأرضية على طول الطريق الرابط بين مدينة كيسمايو ومنطقة بولو حاجي.

وشهد هذا الطريق الأسبوع الماضي تفجيراً عبر الألغام الأرضية نفذتها مليشيات الشباب استهدف 8 سيارات تقل مدنيين مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى.

وامس نجح الجيش الوطني ‏الصومالي في إعادة السيطرة على 10 مناطق من قبضة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران.

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وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية قاد العملية العسكرية الهادفة إلى تحرير تلك المناطق محافظ محافظة هيران علي جيتي عثمان ،وضباط من الجيش وقوات الأمن والمخابرات الوطنية وقوات شرطة ولاية هيرشبيلى،بالإضافة إلى السكان المحليين.

وقال علي جيتي عثمان إن الهدف من العمليات العسكرية المستمرة خلال هذه الأيام القضاء على فلول مليشيات الشباب من كافة مناطق محافظة هيران.

وفي سياق منفصل، قتل وجرح العشرات في منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال، بعدما أطلقت الشرطة النار على محتجين مناهضين للحكومة، حسبما نقل عن وشهود عيان.

وكان مئات الأشخاص نزلوا إلى شوارع العاصمة هرجيسا ومدينتي بوراو وإيريجافو، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي تتهم السلطات بالسعي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

يذكر أن "أرض الصومال"، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي

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