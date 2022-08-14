الجيش الصومالى: إزالة وتفجير ألغام أرضية زرعتها ميليشيات "الشباب" بكيسمايو

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد أن ذلك جاء في إطار عملية عسكرية مخصصة نفذها اللواء الخامس للجيش الصومالي لإزالة الألغام الأرضية على طول الطريق الرابط بين مدينة كيسمايو ومنطقة بولو حاجي.

وأشارت إلى أن هذا الطريق كان قد شهد الأسبوع الماضي تفجيراً عبر الألغام الأرضية نفذتها ميليشيات "الشباب" استهدف 8 سيارات تقل مدنيين؛ مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى.