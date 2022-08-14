التعليم العالى: لا صحة لشائعة فصل الطلاب عن الطالبات فى الجامعة العام المقبل

كتب ــ محمد صبحى

نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات فى الدراسة بالجامعات العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات فى الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن أى قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالى والبحث العلمى يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وأهاب المتحدث الرسمى للوزارة بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة فى الأوساط الجامعية.

كما ناشد المتحدث الرسمى مطالعة كافة أخبار وتطورات وقرارات منظومة التعليم العالى من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة.